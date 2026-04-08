Ungeachtet der Iran-Waffenruhe hat Israel nach Armeeangaben im Libanon den „größten koordinierten Angriff“ auf die Hisbollah-Miliz seit Kriegsbeginn geflogen.
Ungeachtet der Iran-Waffenruhe hat Israel nach israelischen Armeeangaben am Mittwoch im Libanon den "größten koordinierten Angriff" auf die Hisbollah-Miliz seit Kriegsbeginn geflogen. Angegriffen wurden demnach Ortschaften im Süden des Libanon und südliche Vororte der Hauptstadt Beirut, das libanesische Gesundheitsministerium schrieb von Dutzenden Toten. Libanons Präsident Joseph Aoun erklärte sich unterdessen bereit, einem Abkommen über eine dauerhafte Friedensordnung in der Region beizutreten. Die Bundesregierung rief Israel zur Mäßigung auf.