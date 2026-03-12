Bei einem israelischen Drohnenangriff auf eine Universität im Libanon sind laut Staatsmedien zwei Beschäftigte getötet worden. Der Campus liegt in einem Vorort Beiruts.

red/AFP 12.03.2026 - 18:28 Uhr

Bei einem israelischen Angriff auf eine Universität im Libanon sind nach Angaben von Staatsmedien zwei Beschäftigte getötet worden. Der Leiter der naturwissenschaftlichen Fakultät der Libanesischen Universität am Standort im Süden Beiruts sowie ein Professor seien am Donnerstag durch einen Drohnenangriff getötet worden, meldete die libanesische Nachrichtenagentur ANI.