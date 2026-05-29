37,8 Grad im Mai? In Frankreich schwitzen die Menschen bei Höchstwerten, die Experten als «historisch» bezeichnen. Der Wetterdienst spricht eine Warnung aus.
Paris - In Frankreich erleben die Menschen dem französischen Wetterdienst zufolge derzeit eine für den Mai einmalige Hitzewelle. Die seit mehr als einer Woche andauernde Hitzephase sei für den Monat "beispiellos, historisch, außergewöhnlich", teilte Météo France mit. In dieser Woche seien in vielen Regionen Temperaturen gemessen worden, die fast 15 Grad oder mehr über den Durchschnittswerten für Ende Mai lägen. Besonders betroffen sei die Westküste.