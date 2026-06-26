Seit rund 20 Jahren liefert ein Nasa-Satellit wichtige Forschungsdaten. Nun droht er abzustürzen. Kann eine kurzfristig angesetzte beispiellose Rettungsmission das noch verhindern?
26.06.2026 - 09:15 Uhr
Washington - Mit einer kurzfristig angesetzten beispiellosen Rettungsmission will die US-Raumfahrtbehörde Nasa einen Forschungssatelliten vor dem Absturz bewahren. Dafür solle am Samstag (27. Juni) eine Art Schleppraumschiff mithilfe eines "Stargazer"-Flugzeugs und einer "Pegasus"-Rakete von einem Atoll in den Marshallinseln im Südpazifik aus starten, teilte die Nasa mit. Der Start könnte sich allerdings auch kurzfristig noch verschieben.