Hohe US-Zölle, Konkurrenz von China: Deutsche Unternehmen stehen auf den Weltmärkten unter Druck. Der Präsident des Außenhandelsverbands BGA legt nun eine gewagte Idee auf den Tisch.
Berlin - Die unter Druck geratene deutsche Exportwirtschaft fordert eine internationale Allianz, um den freien Handel gegen Zölle zu verteidigen. "Wenn Zölle als politische Waffe genutzt werden, kann Europa gemeinsam gegensteuern", sagte der Präsident des Außenhandelsverbands BGA, Dirk Jandura. Er schlägt eine "Handels-Nato" aus EU und weiteren Staaten vor, um Zölle wie unter US-Präsident Donald Trump abzuwehren. "Machtpolitik per Zoll-Diktat darf keinen Platz mehr haben."