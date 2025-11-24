Ein Beitrag der Gedenkstätte Yad Vashem zum Judenstern sorgt in Polen für Unmut. Warum Polens Außenminister eine Richtigstellung fordert und Israels Botschafter einbestellt werden soll.
Ein Beitrag der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem zum Thema Judenstern ist in Polen auf heftige Kritik gestoßen. Das Außenministerium in Warschau kündigte die Einbestellung des israelischen Botschafters an. Der in die Irre führende Beitrag sei nicht korrigiert worden, gab Außenminister Radoslaw Sikorski auf der Plattform X bekannt.