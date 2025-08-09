Die Rolle der Helga Beimer machte sie zu einer der bekanntesten Schauspielerinnen in Deutschland. Im Alter lässt sie es nun langsamer angehen und hat einen neuen Rhythmus gefunden.
09.08.2025 - 04:17 Uhr
Bonn - Manchmal wundere sie sich, sagt Marie-Luise Marjan. "Ich werde immer noch so oft auf die Helga Beimer angesprochen - obwohl das nun doch schon eine ganze Weile her ist." Dabei ist das doch eigentlich gar nicht verwunderlich: Schließlich war Marjan als "Mutter Beimer" 35 Jahre lang gewissermaßen das Gesicht der ARD-Kultserie "Lindenstraße", deren letzte Folge 2020 lief.