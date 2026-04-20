Mit flachem Nonsense täuscht er sein Publikum an, um mit schneidender Ironie aufzutrumpfen. Die Kultourmacher holen den Kabarettisten Max Beier ins Alte Amtsgericht nach Böblingen.
20.04.2026 - 15:40 Uhr
Dumme Fragen gibt es nicht, nur dumme Antworten – ein Wort des Volksmunds, das Max Beier als ein Vorurteil enttarnt: Freilich gibt es auch dumme Fragen, der Kabarettist hat sich große Mühe gegeben, einige von ihnen zusammenzutragen. Und wirklich, sie sind ziemlich dumm. Zum Beispiel: „Heißen Teigwaren Teigwaren, weil sie mal Teig waren?“ oder: „Werden kleine Menschen bei Regen später nass? Woher wissen Menschen mit Glatze, wie weit sie sich das Gesicht waschen müssen?“ Prompt lacht keiner, als Beier am Mittwochabend all das mit einfältiger Miene wissen will.