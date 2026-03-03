Der Horrorstreifen „Tanz der Teufel“ machte Bruce Campbell in den 80er Jahren bekannt. Regisseur Sam Raimi holte den Schauspieler oft vor die Kamera. Jetzt ist er an Krebs erkrankt.

red/dpa 03.03.2026 - 15:59 Uhr

Der US-amerikanische Schauspieler Bruce Campbell, der dank des Horror-Klassikers „Tanz der Teufel“ (1981) bekannt wurde, ist an Krebs erkrankt. Es sei eine Krebsart, die als behandelbar, aber nicht heilbar eingestuft werde, teilte der 67-Jährige in den sozialen Medien mit. Nähere Angaben zu der Erkrankung machte er nicht.