Der Horrorstreifen „Tanz der Teufel“ machte Bruce Campbell in den 80er Jahren bekannt. Regisseur Sam Raimi holte den Schauspieler oft vor die Kamera. Jetzt ist er an Krebs erkrankt.
Der US-amerikanische Schauspieler Bruce Campbell, der dank des Horror-Klassikers „Tanz der Teufel“ (1981) bekannt wurde, ist an Krebs erkrankt. Es sei eine Krebsart, die als behandelbar, aber nicht heilbar eingestuft werde, teilte der 67-Jährige in den sozialen Medien mit. Nähere Angaben zu der Erkrankung machte er nicht.