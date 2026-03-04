Die Stadthalle Herrenberg ist am Freitag Schauplatz einer außergewöhnlichen Vorstellung: Illusionist Julius Frack gastiert dort mit „Mind & Magic“.

Der Illusionist Julius Frack gastiert mit seiner Show „Mind & Magic“ am Freitag, 6. März, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Herrenberg. Die Veranstaltung verspricht einen Abend mit magischen Momenten. Begleitet und moderiert wird die Show von Zauberkünstler Dani Steep. Im Rahmen seiner Vorstellung präsentiert Julius Frack verblüffende Großillusionen. Dazu gehört die Befreiung aus der sogenannten „Kiste des Todes“. Eine Partnerin wird zudem auf Laserstrahlen schweben, und ein Zuschauer soll vor den Augen des Publikums unsichtbar gemacht werden. Diese Darbietungen finden live statt.

 

Ein weiterer Schwerpunkt von „Mind & Magic“ liegt auf mentalen Effekten und der Beeinflussung der Wahrnehmung: Julius Frack zeigt, wie Gedanken sich scheinbar übertragen lassen und wie Entscheidungen in verblüffende Zufälle münden können. Er demonstriert, wie leicht sich die menschliche Wahrnehmung beeinflussen lässt und in welchem Maße nonverbale Kommunikation Informationen übermittelt, ohne dass dabei ein einziges Wort gesprochen wird. Bei dieser Illusionskunst wird auf den Einsatz von Kameratricks verzichtet; alle Effekte werden live präsentiert.

Tickets für „Mind & Magic – Magische Momente mit Julius Frack“ sind online unter Reservix sowie an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt beträgt 31 Euro, ermäßig 19 Euro. Die Durchführung der Veranstaltung liegt in den Händen der EMT Event-Media-Tec GmbH aus Herrenberg.