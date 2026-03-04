Die Stadthalle Herrenberg ist am Freitag Schauplatz einer außergewöhnlichen Vorstellung: Illusionist Julius Frack gastiert dort mit „Mind & Magic“.

Der Illusionist Julius Frack gastiert mit seiner Show „Mind & Magic“ am Freitag, 6. März, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Herrenberg. Die Veranstaltung verspricht einen Abend mit magischen Momenten. Begleitet und moderiert wird die Show von Zauberkünstler Dani Steep. Im Rahmen seiner Vorstellung präsentiert Julius Frack verblüffende Großillusionen. Dazu gehört die Befreiung aus der sogenannten „Kiste des Todes“. Eine Partnerin wird zudem auf Laserstrahlen schweben, und ein Zuschauer soll vor den Augen des Publikums unsichtbar gemacht werden. Diese Darbietungen finden live statt.