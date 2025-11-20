Der Pferdeliebhaber Gerhard Knauer erzählt, warum das beliebte Reiterduo derzeit nicht in der Fellbacher Markthalle und in der Stadt unterwegs ist.
20.11.2025 - 18:00 Uhr
Wo ist Sancho Pancho? Diese Frage höre er derzeit immer wieder sagt Gerhard Knauer. Gehört doch das schwarz-weiße Pferd zu einem der Lieblingsbesucher der Fellbacher Markthalle und hat auch schon bundesweit für Furore gesorgt. Gerhard Knauer und sein Pferd Sancho Pancho hatten vor einiger Zeit mit ihrem Trip in einer Stadtbahn unfreiwillig einen Hype im Internet ausgelöst.