Der Pferdeliebhaber Gerhard Knauer erzählt, warum das beliebte Reiterduo derzeit nicht in der Fellbacher Markthalle und in der Stadt unterwegs ist.

Wo ist Sancho Pancho? Diese Frage höre er derzeit immer wieder sagt Gerhard Knauer. Gehört doch das schwarz-weiße Pferd zu einem der Lieblingsbesucher der Fellbacher Markthalle und hat auch schon bundesweit für Furore gesorgt. Gerhard Knauer und sein Pferd Sancho Pancho hatten vor einiger Zeit mit ihrem Trip in einer Stadtbahn unfreiwillig einen Hype im Internet ausgelöst.

Die Ausflüge des Reiterduos in die Fellbacher Markthalle müssen derzeit pausieren Foto: Eva Schäfer Immer wieder ist das Reiter-Duo in Fellbach unterwegs – Anfang des Jahres war der Stadtcowboy sogar mit Sancho im Fellbacher Wahllokal gewesen, was wiederum Begeisterung bei manchen Besuchern ausgelöst hatte.

Sancho darf eine Weile nicht auf hartem Asphalt laufen

Doch nun ist für eine Weile Pause mit den Stadtausflügen wie Gerhard Knauer sagt. Sancho habe etwas am Huf. Und dürfe daher nur auf weichem Boden laufen. „Er ist auf der Koppel und putzmunter, er darf aber nicht auf hartem Asphalt laufen“, sagt der Pferdeliebhaber. Es dauere einige Zeit bis der Huf nachwachse und sei vergleichbar mit dem Nachwachsen eines Fingernagels. Deshalb verzichte Sancho Pancho voraussichtlich bis Ostern auf seine geliebten Stadtausflüge.

Das Reiterduo hat Fans in Fellbach. Im Frühjahr 2023 war Gerhard Knauer dabei gefilmt worden, wie er mit seinem Pferd Sancho Pancho in die Stadtbahn in Fellbach einstieg. Die Aufnahme wurde zum Klick-Hit. Sancho freue sich jedenfalls schon wieder auf seine nächsten Touren durch Fellbach und zur Fellbacher Markthalle.