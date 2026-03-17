Der Aufschwung in der Modebranche lässt sich auf sich warten. Zwei Kategorien konnten 2025 jedoch zulegen - und sind bei Kunden derzeit besonders gefragt.
17.03.2026 - 12:26 Uhr
Köln - Weltweite Krisen, Lieferkettenprobleme, verunsicherte Konsumenten und eine schwache Nachfrage belasten die Modebranche. Die deutsche Bekleidungsindustrie hat 2025 weniger umgesetzt. Nach Angaben des Modeverbands GermanFashion sanken die Erlöse nominal - also inklusive Preissteigerungen - um 1,4 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro.