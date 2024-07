Die Polizei konnte am frühen Montagmorgen in Deizisau einen Einbrecher auf frischer Tat festnehmen. Zudem ergaben sich Anzeichen auf weitere Vergehen.

Robert Korell 16.07.2024 - 15:26 Uhr

Am frühen Montagmorgen hat die Polizei in Deizisau (Kreis Esslingen) einen Einbrecher auf frischer Tat festgenommen. Wie ein Sprecher mitteilt, brach der 39-Jährige gegen 4 Uhr in ein Bekleidungsgeschäft in der Sirnauer Straße ein, löste dabei aber einen Alarm aus.