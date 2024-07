Das Todesurteil gegen einen Deutschen in Belarus ist laut Staatsmedien in Minsk angeblich bereits in Kraft. Lässt sich die Bundesregierung auf Verhandlungen ein, um den Verurteilten zu retten?

red/dpa 22.07.2024 - 19:44 Uhr

– Mehrere Menschenrechtsorganisationen haben die Behörden in Belarus (früher Weißrussland) aufgerufen, die Hinrichtung eines zum Tode verurteilten Deutschen zu stoppen. Das Todesurteil sei besonders alarmierend, weil es vor belarussischen Gerichten zahlreiche und systematische Verstöße gegen das Recht auf ein ordnungsgemäßes Verfahren und einen fairen Prozess gebe, teilte die Nichregierungsorganisation Libereco in Berlin mit. Der Deutsche wurde nach Angaben des Außenministeriums in Minsk wegen Terrorismus und Söldnertums verurteilt. Das Urteil ist laut Staatsmedien in Minsk bereits rechtskräftig, weil kein Einspruch eingelegt worden sei.