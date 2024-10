Die Kritik von Schiedsrichter Patrick Ittrich im Zusammenhang mit zunehmender Belastung hallt noch immer nach. Der Schiri-Chef hält eine Brandrede - und spricht sich mit Ittrich aus.

12.10.2024

Frankfurt/Main - Die kritischen Aussagen von Referee Patrick Ittrich in einem Interview bezüglich der Belastungssteuerung hält DFB-Schiedsrichter-Chef Knut Kircher für unangemessen. "Ich bin immer bereit für den Dialog, aber intern und nicht über die Öffentlichkeit. Einerseits wird die Belastungssteuerung mit jedem Schiedsrichter individuell eng abgestimmt. Andererseits sind in dem angesprochenen Bereich auch schon Verbesserungen umgesetzt worden", sagte Kircher (55) dem "Kicker": "Deshalb empfand ich die öffentliche Kritik vor allem als Affront gegenüber den Mitarbeitenden der DFB Schiri GmbH, die engagiert an der Umsetzung der Maßnahmen arbeiten."