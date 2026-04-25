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  6. Und der Leonberger Marktplatz lebt doch!

Belebte Innenstädte Und der Leonberger Marktplatz lebt doch!

Belebte Innenstädte: Und der Leonberger Marktplatz lebt doch!
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Fast wie in Italien: Pulsierendes Leben in der Leonberger Altstadt, hier die Vinothek Ardas Grand Cru. Foto: Simon Granville

Die „Lange Kunstnacht“ hat gezeigt, was in der Altstadt möglich ist. Dieser Schwung darf nicht verebben, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.

Leonberg: Thomas K. Slotwinski (slo)

Es ist 21.30 Uhr: Der Marktplatz ist voll mit Menschen. Im Hintergrund läuft Partymusik. In den Straßencafés sind keine Plätze mehr zu bekommen. Viele Menschen stehen auf dem Platz, in der Hand einen Aperol. Vor einer Vinothek ist kein Durchkommen mehr. Nicht nur draußen ist es eng, auch drinnen. In den Restaurants stehen die Küchenteams und das Servicepersonal unter Dauerstress. Kurzum – das Leben pulsiert!

 

Das ist nicht die Beschreibung eines Abends auf einer italienischen Piazza oder in einem Ausgehviertel einer griechischen Hafenstadt. Diese Szenerie hat sich in Leonberg so abgespielt – am vergangenen Samstag während der „Langen Kunstnacht“, auch bekannt unter dem Kürzel Lakuna. Der immer wieder diskutierte Traum eines belebten Marktplatzes wurde Wirklichkeit: Mediterrane Lebensfreude und Ausgelassenheit zwischen Stadtkirche und Altem Rathaus.

Erstaunte Stimmen: „Und das in Leonberg?!“

Und nein, wir sprechen hier nicht von lärmenden Ballermann-Gelagen, sondern von entspannter Fröhlichkeit. Die Stimmung war derart gut, dass manche gar nicht so recht glauben wollten, wo sie waren: „Und das in Leonberg?!“ – Diese erstaunt-fragende Feststellung war mehr als einmal zu hören.

Mediterrane Atmosphäre herrschte auf dem Leonberger Marktplatz. Foto: Simon Granville

Keine Frage, der laue Abend mit fast vorsommerlichen Temperaturen hat wesentlich zu diesem südländisch anmutenden Flair beigetragen. Doch die große Resonanz, mehrere tausend Menschen waren an diesem Abend in der Altstadt unterwegs, hat auch viel mit dem Format zu tun. Denn die „Lange Kunstnacht“ hat nichts mit einem abgehobenen Treffen für einen elitären Publikumskreis zu tun: „Die ‚Lange Kunstnacht’ gehört allen“ haben die Macher, ein Zusammenschluss aus Künstlern, Kulturvereinen und der Stadt, als Motto erkoren.

Belebung des Marktplatzes: Die Gastronomen wünschen es sich

Und das trifft es ins Schwarze: Die Menschen lassen sich inspirieren, schauen, diskutieren und genießen. Kommunikation auf breiter Ebene. Glücklich sind nicht nur die Gäste, sondern auch die Aussteller und die Gastronomen. Deren Geschäfte laufen an diesem Abend glänzend. Die Betonung liegt freilich „auf diesem Abend“. Normalerweise ist selbst an Wochenenden nicht so viel los. Doch während in früheren Jahren die Aufgabenstellung „Altstadt-Belebung“ weit oben auf der kommunalen Tagesordnung angesiedelt war, ist es zuletzt um den Marktplatz im Wortsinn ruhig geworden.

Auch der Bürgersteig wird bei der Lakuna zum Ausstellungsgelände. Foto: Simon Granville

Wäre diese überaus gelungene Lakuna nicht ein idealer Ansatz, um das Thema erneut anzugehen? Im Rathaus wurde die Besonderheit dieses Abends registriert: „Zahlreiche Besucherinnen und Besucher sowie die enge Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren haben die Altstadt spürbar belebt und ihr eine besondere Strahlkraft verliehen“, sagt eine Sprecherin. „Die ‚Lange Kunstnacht’ hat einmal mehr gezeigt, wie viel Leben und Gemeinschaft in unserer Stadt steckt und ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Kultur Menschen verbindet und eine Stadt in Bewegung hält.“

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So weit, so gut: Nun gilt es, diesen Schwung, den die aktuelle Lakuna gebracht hat, nicht verebben zu lassen. Tatsächlich sind weitere Aktionen am Start, sei es der „Französische Markt“ oder das „Streetfood-Festival“. All das ist gut, um Menschen auf den Marktplatz zu locken. Doch die große Herausforderung ist, vor allem mehr Gastronomie dauerhaft im historischen Herz von Leonberg zu etablieren. Das wird nur gelingen, wenn die Wirte eine echte Chance haben. Ausufernde Pachtforderungen und andere harte Konditionen von Hausbesitzern haben das mitunter verhindert.

Das kann eine Stadt nicht ändern. Wenn aber genügend öffentlicher Druck und ein echter Wille da ist, den in Sachen Aufenthaltsqualität wohl größten Schatz Leonbergs endlich zu bergen, ist vieles möglich.

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