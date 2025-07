Geschäftsleute und Selbstständige hatten sich in den vergangenen Wochen und Monaten vehement für den Erhalt des Citymanagements in Marbach starkgemacht, das wegen finanzieller Zwänge der Stadt auf der Kippe stand. Allerdings vergeblich. Die Kompromisslösung der Verwaltung, die entsprechende Stelle ab Herbst zumindest in reduzierter Form weiterlaufen zu lassen, fiel am Donnerstag im Gemeinderat durch. Die Konsequenz daraus: einen Innenstadtkümmerer wird es vom 1. Oktober an nicht mehr geben. Zumindest vorerst.