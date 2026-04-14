Jahrelang stand Kilicdaroglu an der Spitze der türkischen Opposition, aber konnte Präsident Erdogan nie besiegen. Nun wird er wegen eines alten Falls verurteilt.
14.04.2026 - 14:51 Uhr
Istanbul - Der ehemalige türkische Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu ist wegen Beleidigung des heutigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu fast einem Jahr Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht in Mersin verurteilte Kilicdaroglu wegen Beleidigung eines Amtsträgers zu elf Monaten und 20 Tagen Haft, wie sein Anwalt der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.