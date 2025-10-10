Viele Mädchen auf dieser Welt dürfen nicht selbst entscheiden, ob, wann und wen sie heiraten. Darauf will die Kinderrechtsorganisation Plan International am Weltmädchentag aufmerksam machen.

dpa 10.10.2025 - 13:03 Uhr

Hamburg - Deutschland zeigt Farbe: Zum Weltmädchentag am 11. Oktober werden mehr als 60 bekannte Denkmäler und Gebäude in mehr als 25 deutschen Städten pinkfarben leuchten. Mit der bundesweiten Aktion will die Kinderrechtsorganisation Plan International auf die fehlende Chancengleichheit für Mädchen in vielen Ländern dieser Welt aufmerksam machen.