Nach seiner Neueröffnung wurde der Ludwigsburger Arsenalplatz viel gescholten. Die Stadt zieht nach zwei Monaten dennoch ein positives Fazit – und erweitert sogar den Gastro-Bereich.
15.08.2025 - 14:03 Uhr
Motiviert waren sie von Anfang an. Schon, dass sie den Zuschlag als Pächter des Gastro-Pavillons auf dem Arsenalplatz in Ludwigsburg bekamen, hatten Dinko Brkic und Mauri Will wesentlich ihrer Begeisterung für das Projekt zu verdanken, die sie glaubhaft nach außen transportierten. Es scheint sich bezahlt zu machen: Im Rahmen eines Pressegesprächs am Freitag gab die Stadt bekannt, die Zahl der Sitzplätze im Gastro-Bereich auf 80 zu verdoppeln.