Proteinreiche Ernährung liegt im Trend. Auch das Milchprodukt Skyr ist stark gefragt. In Supermärkten und bei Discountern finden Kunden derzeit jedoch manchmal nur leere Regale vor. Warum?
06.03.2026 - 12:53 Uhr
Köln - Einige Verbraucher suchen in Lebensmittelgeschäften in Deutschland derzeit oft vergeblich nach Skyr: Auch wegen eines in den sozialen Medien ausgelösten Hypes ist das Milchprodukt vielerorts teilweise ausverkauft. Das zeigt eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den großen Handelsketten.