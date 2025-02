Manche Spiele sind einfach unschlagbar – seit Jahrzehnten sorgen Klassiker wie UNO, Rummikub oder Activity für Spielspaß und hitzige Duelle. Hier ist eine Übersicht der Spiele, die auch heute noch in keinem Regal fehlen dürfen.

Ob beim Spieleabend mit Freunden, im Urlaub mit der Familie oder an gemütlichen Tagen zu zweit – einige Spieleklassiker haben die Jahrzehnte überdauert und sind auch heute noch absolute Favoriten. Während jedes Jahr unzählige neue Brett- und Kartenspiele erscheinen, bleiben bestimmte Titel in den Regalen und auf den Spieltischen bestehen.

UNO, Rummikub oder Werwölfe von Düsterwald sind nur einige Beispiele für Spiele, die sich seit Jahrzehnten bewährt haben und nach wie vor für Begeisterung sorgen. Hier ist eine Übersicht der größten Klassiker, die auch heute noch in keinem Haushalt fehlen dürfen.

UNO

Bild: Hafidz Sources/ Shutterstock

UNO wurde um 1970 von Merle Robbins erfunden und ist eines der bekanntesten Kartenspiele der Welt. Es basiert auf dem Prinzip von Mau-Mau: Die Spieler legen abwechselnd Karten ab, die entweder die gleiche Farbe oder die gleiche Zahl haben müssen. Besondere Karten wie „Zieh 4“, „Retour“ oder „Aussetzen“ sorgen für taktische Elemente und manchmal auch für hitzige Diskussionen. Ursprünglich verkaufte Robbins das Spiel in seinem Friseursalon, bevor er die Rechte für 50.000 Dollar weitergab – eine Entscheidung, die sich für den Käufer als äußerst lukrativ herausstellte. Heute gibt es zahlreiche Varianten von UNO, wie zum Beispiel UNO Flip*, UNO Junior* oder UNO Show 'em No Mercy*.

>> Hier können Sie UNO kaufen.*

Skip-Bo

Skip-Bo stammt ebenfalls aus der Familie der Kartenspiele und wurde in den 1960er-Jahren von Hazel „Skip“ Bowman entwickelt. Das Spielprinzip ist einfach, aber strategisch: Ziel ist es, als Erster alle Karten aus seinem persönlichen Stapel in numerischer Reihenfolge abzulegen. Skip-Bo-Karten dienen dabei als Joker und können für jede Zahl eingesetzt werden. 1980 übernahm Mattel das Spiel, das seitdem besonders in Familien- und Freundeskreisen beliebt ist.

>> Hier können Sie Skip-Bo online bestellen.*

Halli Galli

Halli Galli ist ein Reaktionsspiel, das 1991 von Haim Shafir erfunden wurde. Die Spieler decken reihum Karten mit verschiedenen Obstsorten auf und müssen blitzschnell reagieren: Sobald genau fünf gleiche Früchte auf dem Tisch liegen, muss man auf die Glocke in der Mitte schlagen. Wer am schnellsten ist, gewinnt die Karten der anderen Spieler. Das Spiel besticht durch seine einfache Idee, die dennoch für viel Spannung und Chaos sorgt.

>> Spieleklassiker Halli Galli hier online kaufen.*

Rummikub

Bild: Milos Ruzicka/ Shutterstock

Rummikub wurde in den 1930er-Jahren vom Rumänen Ephraim Hertzano entwickelt und kombiniert Elemente von Rommé mit einem taktischen Brettspiel. Die Spieler legen Sets aus Zahlenplättchen in bestimmten Kombinationen aus und können bereits ausgelegte Sets auf dem Spielfeld verändern, um ihre eigenen Steine loszuwerden. Rummikub wurde in den 1970er-Jahren international bekannt und 1980 sogar zum „Spiel des Jahres“ gekürt.

>> Hier gibt’s Rummikub zu kaufen.*

Phase 10

Phase 10 wurde 1982 von Kenneth Johnson erfunden und ist eine weiterentwickelte Version von Rommé. Das Spiel besteht aus zehn Phasen mit unterschiedlichen Anforderungen, die nacheinander erfüllt werden müssen. Während manche Phasen leichte Kombinationen erfordern, wird es gegen Ende immer anspruchsvoller. Da jeder Spieler individuell an seiner Phase arbeitet, kann das Spiel sehr unterschiedlich verlaufen – und wer Pech hat, bleibt in einer Phase stecken, während die anderen weiterziehen.

>> Phase 10 online bestellen.*

Jenga

Bild: Vitaliy Abbasov/ Shutterstock

Jenga ist eines der bekanntesten Geschicklichkeitsspiele und wurde 1983 von der Britin Leslie Scott entwickelt. Das Spiel besteht aus 54 Holzklötzen, die zu einem Turm gestapelt werden. Reihum ziehen die Spieler einen Stein aus dem Turm und legen ihn oben wieder darauf – wer den Turm zum Einsturz bringt, verliert. Der Name „Jenga“ stammt aus der Sprache Swahili und bedeutet „Bau!“. Das Spiel fasziniert durch seine Einfachheit und die zunehmende Spannung, wenn der Turm immer wackeliger wird.

>> Hier Jenga bequem online kaufen.*

Wer ist es?

Bild: Jayanthi Photography/ Shutterstock

Wer ist es? wurde 1979 von Theo und Ora Coster erfunden und ist ein Deduktionsspiel für zwei Spieler. Jeder hat eine Tafel mit 24 Gesichtern und versucht durch Ja-Nein-Fragen herauszufinden, welche Figur der Gegner gewählt hat. Die Strategie besteht darin, möglichst gezielte Fragen zu stellen, um schnell zur Lösung zu kommen. Das Spiel wurde in zahlreichen Varianten veröffentlicht, darunter mit Disney-Figuren oder berühmten Persönlichkeiten.

>> Für maximalen Spielspaß jetzt „Wer ist es?“ online bestellen.*

Werwölfe von Düsterwald

Werwölfe von Düsterwald ist ein Rollenspiel für größere Gruppen, das 2001 als Fantasy-Variante des Spiels Mafia weiterentwickelt wurde. Die Spieler nehmen die Rollen von Dorfbewohnern oder Werwölfen ein. Jede Nacht wählen die Werwölfe ein Opfer aus, während am Tag alle diskutieren und versuchen herauszufinden, wer zur gefährlichen Gruppe gehört. Durch Täuschung, Bluffen und Teamarbeit entstehen intensive Runden, die immer wieder anders verlaufen.

>> Hier gibt es das Werwolf-Spiel online zu kaufen.*

Das Spiel des Lebens

Bild: KerrysWorld/ Shutterstock

Das Spiel des Lebens wurde in einer früheren Version bereits 1860 von Milton Bradley veröffentlicht und ist eines der ältesten modernen Brettspiele. In der heutigen Version, die 1960 überarbeitet wurde, fahren die Spieler mit kleinen Autos durch verschiedene Lebensstationen, von der Ausbildung bis zum Ruhestand. Durch Karriereentscheidungen, Heirat und unvorhersehbare Ereignisse bietet das Spiel eine unterhaltsame Simulation des echten Lebens – allerdings in einem deutlich bunteren und oft glücksabhängigen Rahmen.

>> „Das Spiel des Lebens“ online kaufen und losspielen.*

Activity

Activity wurde 1990 in Österreich von der Firma Piatnik veröffentlicht und kombiniert das Erraten von Begriffen mit kreativen Herausforderungen. Die Spieler müssen Wörter zeichnen, pantomimisch darstellen oder umschreiben, damit ihre Teamkollegen sie erraten. Das Spiel ist besonders bei Partys beliebt, da es für viele lustige Momente sorgt und die unterschiedlichsten Talente der Mitspieler auf die Probe stellt.

>> Hier können Sie das Spiel online bestellen.*

Egal ob Karten-, Strategie- oder Partyspiel – diese Klassiker haben bewiesen, dass gutes Spielprinzip zeitlos ist. Ein Blick auf die Bestseller- und Wunschlisten großer Versandhändler wie Amazon zeigt: Diese Spieleklassiker sind nach wie vor gefragt. Ob UNO, Rummikub oder Jenga – sie landen regelmäßig auf den vorderen Plätzen und gehören zu den meistverkauften Gesellschaftsspielen.

Sie begeistern Generationen, verbinden Menschen und sorgen für unvergessliche Momente voller Spaß und Spannung. Während immer wieder neue Spiele auf den Markt kommen, sind es oft genau diese Evergreens, die in den Schränken stehen und bei jedem Spieleabend aufs Neue hervorgeholt werden.

Sie zeigen: Einfache Regeln, taktische Tiefe und der richtige Mix aus Glück und Geschick machen aus einem Spiel einen echten Dauerbrenner. Und genau deshalb sind sie auch heute noch so beliebt – und werden es wohl auch in Zukunft bleiben.