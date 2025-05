Als der Publisher Rockstar vergangene Woche mitgeteilt hatte, dass der Release des Videospiels „GTA 6“ auf den 26. Mai 2026 verschoben wurde, war die Enttäuschung unter Gaming-Fans groß. Galt der Titel doch unangefochten als das Videospielhighlight 2025, das ursprünglich im Herbst hätte veröffentlicht werden sollen. Zu der Verschiebung schrieb Rockstar: „Wir bedauern aufrichtig, dass es später wird, als Sie erwartet haben.“

Jetzt gibt es mit einem zweiten Trailer immerhin ein Trostpflaster, das enttäuschte Fans für die längere Wartezeit entschuldigen soll. Dieser liefert Aufschluss über die Story, die beiden Hauptcharaktere und auch Gameplay-Elemente.

Der Trailer zeigt eine Grafikpracht, die in der Spielewelt neue Maßstäbe setzen könnte, aber nichts anderes wird von dem aktuellen Ableger der GTA-Reihe erwartet. Inhaltlich geht es zurück in die fiktive Metropole Vice City, die an Miami angelehnt ist und bereits Schauplatz eines früheren GTA-Titels war.

Die Spiele-Reihe „Grand Theft Auto“ ist bekannt für ihren pointierten, aber auch teils rabenschwarzen Humor und bietet Spielenden in riesigen frei erkundbaren Welten große spielerische Freiheit. Gemein ist allen Teilen, dass die Geschichten im zwielichtigen Milieu spielen – wobei die Entwickler auch teils vor drastischen Gewaltdarstellungen nicht zurückschrecken. Bei der Videospielpresse sahnen GTA-Titel stets Höchstwertungen ab und werden gefeiert, die Entwicklungsbudgets sprengen immer wieder Rekorde.