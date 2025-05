Auch im Jahr 2024 zeigt sich bei der Namenswahl in Baden-Württemberg ein stabiles Bild: Noah und Sophia verteidigen ihre Spitzenpositionen als beliebteste Vornamen für Neugeborene. Das geht aus der aktuellen Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) hervor, die erneut auf eine breite Datenbasis von etwa 750 Standesämtern in Deutschland zurückgreifen konnte. Mit rund 620.000 ausgewerteten Erstnamen bildet die Analyse rund 92 Prozent aller vergebenen Vornamen im Jahr 2024 ab.

Baden-Württemberg folgt dem Bundestrend – mit kleinen Abweichungen

Die beliebtesten Vornamen in Baden-Württemberg auf einen Blick:

Jungen Mädchen Noah Sophia/ Sofia Matteo Emma Luca/ Luka Lina



Bei den Jungen liegt Noah weiterhin unangefochten auf Platz eins. Damit bestätigt sich auch im Südwesten ein bundesweiter Trend, denn Noah führt ebenso die Rangliste für ganz Deutschland an.

Auf dem zweiten Platz folgt Matteo, der sich im Vergleich zum Vorjahr um eine Position verbessern konnte. Auch Luca – in alternativer Schreibweise auch als Luka registriert – rückt eine Position nach oben und komplettiert das Spitzentrio. Deutschlandweit liegt Luca auf Rang vier, direkt hinter Leon, der es in Baden-Württemberg nicht unter die ersten Drei geschafft hat.

Bei den Mädchen dominiert ebenfalls Kontinuität: Sophia/ Sofia behauptet sich wie im Vorjahr auf Platz eins. Auch auf Bundesebene bleibt Sophia die unangefochtene Nummer eins. Emma folgt auf Rang zwei – ebenfalls wie im Vorjahr – und liegt deutschlandweit auf dem dritten Platz. Neu auf dem Treppchen ist Lina, die in Baden-Württemberg von Rang fünf auf drei aufsteigt. Bundesweit belegt Lina Rang fünf, hinter Emilia, die in Baden-Württemberg hingegen nicht in den Top Drei auftaucht.

Stuttgart mit eigener Dynamik: Karl und Matilda unter den Favoriten

Ein Blick auf die Daten der Stadt Stuttgart offenbart jedoch interessante regionale Besonderheiten. Während Noah auch in der Landeshauptstadt an der Spitze der Jungennamen steht, fällt vor allem ein Name ins Auge: Karl belegt Platz zwei – ein überraschendes Ergebnis, denn deutschlandweit kommt Karl nicht unter die Top Ten. Auch Matteo behauptet sich in Stuttgart unter den ersten drei, während Paul (bundesweit auf Platz fünf) und Theo (bundesweit auf Platz sieben) die Liste der fünf beliebtesten Jungennamen in der Stadt abrunden.

Bei den Mädchen steht in Stuttgart Emma an der Spitze – in Stuttgart sogar noch vor Sophia, die im landes- und bundesweiten Vergleich führt, aber hier nicht unter den ersten fünf auftaucht. Auf Platz zwei folgt Lina, während Matilda auf Rang drei landet – ein Name, der im deutschlandweiten Ranking der beliebtesten Vornamen nicht einmal in den Top Ten auftaucht. Mia und Clara komplettieren die Stuttgarter Top Fünf – beide Namen finden sich zwar auch in der bundesweiten Liste, jedoch auf niedrigeren Positionen.

Stabilität mit regionalen Akzenten

Die beliebtesten Vornamen 2024 in Baden-Württemberg spiegeln weitgehend die Trends auf Bundesebene wider, doch regionale Unterschiede wie die Beliebtheit von Karl und Matilda in Stuttgart zeigen, dass lokale Vorlieben weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Während einige Namen wie Noah, Sophia und Emma nahezu bundesweit beliebt sind, schaffen es andere – wie Clara oder Karl – punktuell in den. Die Vornamenwahl bleibt damit auch ein Spiegel gesellschaftlicher Vorlieben, aber auch kultureller Eigenheiten – und gibt Jahr für Jahr einen Einblick in den Wandel der Zeit.