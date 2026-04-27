Beliebter Fels im Kreis Esslingen: Kletterverbot am Reußenstein droht - Das sagt das Landratsamt

Seit mehr als 100 Jahren ist er ein beliebtes Kletterrevier auf der Schwäbischen Alb: Der Reußenstein mit der Burgruine, hoch über Gemeinde Neidlingen. Sportlern bieten Haupt-, Mittel- und Südostfels mehr als 130 unterschiedliche Routen – vom dritten bis zum oberen siebten Schwierigkeitsgrad. Mit dieser Vielfalt aber könnte bald Schluss sein. Das befürchtet der Deutsche Alpenverein (DAV). In einer Mitteilung kritisieren die Sektionen Schwaben und Stuttgart, dass ein pauschales und dauerhaftes Kletterverbot für den Reußenstein drohe.