Seit 1995 bespielt Eliszi Böhm den Stuttgarter Höhenpark mit Theater, Karussell und Schiffsschaukel. An diesem Wochenende geht es wieder los – egal, wie das Wetter wird.

Theresa Schäfer 26.03.2026 - 13:59 Uhr

Die Wetteraussichten sind ziemlich durchwachsen, doch Eliszis Jahrmarktstheater läutet an diesem Wochenende im Höhenpark am Stuttgarter Killesberg die Freiluftsaison ein. Am Samstag geht der bei Familien beliebte Mini-Rummel mit historischem Karussell, Schiffsschaukel und Theaterzelt in die 31. Runde – pünktlich zum Beginn der Osterferien in Baden-Württemberg. Seit 1995 bespielen die gelernte Clownin Eliszi Böhm und Uwe Kirchner im Höhenpark die Fläche oberhalb der Sommerblumenwiese.