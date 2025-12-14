Die Polizei warnt vor einem «sich entwickelnden Vorfall» am Bondi Beach. Ersten Berichten zufolge soll das Ziel ein jüdisches Fest gewesen sein. Australische Medien berichten von mehreren Opfern.
14.12.2025 - 10:02 Uhr
Sydney - In der australischen Millionenmetropole Sydney läuft ein Polizeieinsatz am beliebten Strand Bondi Beach. Auf der Plattform X warnt die Polizei von New South Wales die Bevölkerung dringend davor, sich in der Nähe aufzuhalten und sprach von einem "sich entwickelnden Vorfall am Bondi Beach".