Die Damaszenerhalle im Stuttgarter Zoo muss saniert werden. Welche Arbeiten anstehen – und wann voraussichtlich wieder geheiratet werden kann in dem romantischen Kleinod.
05.11.2025 - 12:00 Uhr
Sie zählt zu den besonders geschichtsträchtigen und prächtigen historischen Gebäuden in der Wilhelma, die Damaszenerhalle. Das Gebäude hat den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden. Jetzt ist es sanierungsbedürftig. Seit vergangenem Jahr gibt es schon entsprechende Untersuchungen. Seitdem ist das Haus, das mit seinem orientalischen Flair auch gerne für Hochzeiten genutzt wird und ein beliebter Trauort ist, geschlossen.