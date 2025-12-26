Der Film über den neunjährigen Jungen, den seine Eltern aus Versehen über Weihnachten allein in den USA zurücklassen, ist längst Kult. Die beiden Söhne des einstigen Kinderstars ahnen noch nichts.

dpa 26.12.2025 - 15:17 Uhr

Los Angeles - Es ist einer der beliebtesten Weihnachtfilme, doch die eigenen Kinder des damals neunjährigen "Kevin - Allein zu Hause"-Darstellers Macaulay Culkin ahnen nicht, dass ihr Vater die Hauptrolle spielt. "Sie schauen den Film, aber haben keine Ahnung", sagte der heute 45-Jährige jetzt in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live". "Das kann ruhig so bleiben", fügte er lachend hinzu.