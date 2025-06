Stuttgart – die Stadt zwischen Wald und Reben. Letzteres können Besucher bei der traditionellen Weinwanderung rund um den Götzenberg am Pfingstwochenende erleben.

Alexander Müller 05.06.2025 - 15:20 Uhr

Jedes Jahr pilgern Tausende von Besuchern in die Weinberge rund um Uhlbach. Am Samstag, 7. Juni, ab 14 Uhr und Sonntag, 8. Juni, ab 11 Uhr lädt das Collegium Wirtemberg wieder zur Weinwanderung am Götzenberg ein. Start und Ziel der rund vier Kilometer langen Strecke ist am Uhlbacher Platz. An sechs Ständen können die Tropfen der Uhlbacher und Rotenberger Wengerter verköstigt werden. Zudem gibt es kulinarische Spezialitäten. Der Ausblick über das Neckartal um den beschaulichen Stadtteil von Obertürkheim knapp unterhalb der Grabkapelle ist gratis.