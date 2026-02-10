Beliebtes Fest Sparkurs in Fellbach: Findet die Fiesta International in diesem Jahr statt?
Gerüchten zufolge könnte das beliebte Fellbacher Fest dem Sparkurs der Verwaltung zum Opfer fallen. Wie ist der Stand der Dinge bei der Fiesta International?
Noch im vergangenen November hatte es ein klares Bekenntnis der Stadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zur Fiesta International gegeben – vor allem angesichts des 50-jährigen Bestehens des beliebten Festes, das im Frühsommer 2026 erneut auf dem großen Areal vor der Schwabenlandhalle stattfinden sollte.