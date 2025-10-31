Man kann klein sein und Großes bewegen: Para-Star Niko Kappel nennt seine erste eigene Benefiz-Gala selbstironisch „Kleinformat“. 200 Gäste erleben in Stuttgart Gänsehaut-Momente.

Schon der Titel der Gala verrät den Humor des Gastgebers. „Kleinformat! Die KappelNight“ – so nennt der 1,41 Meter große Erfolgssportler sein Event im Audi-Zentrum Stuttgart. Augenzwinkernd, charmant und selbstbewusst. Wer über sich selbst lachen kann, hat eine sympathische Form von Größe erreicht. Gemeinsam mit seiner Verlobten Leonie Bächtold, die er im kommenden Jahr heiraten will, empfängt Niko Kappel die Gäste auf dem roten Teppich – umgeben von Blitzlichtgewitter, Abendkleidern, Smoking und einer ansteckenden Lebensfreude.

Kappel bringt die Botschaft des Abends mit einem Lächeln auf den Punkt: „Beim Fußball eigne ich mich nicht für Kopfballtore“, sagt er auf der Bühne, „aber ich habe meinen Platz gefunden – und darum geht’s.“ Ein Team sei nur stark, wenn jeder sich traue, seinen Platz einzunehmen, auf dem er am besten ist. Dann hilft dies dem großen Ganzen. Seine Worte treffen den Kern der Gala: Größe zeigt sich im Charakter, im Miteinander, im Mut, zu sich zu stehen, so wie man ist und in der Erkenntnis, dass man groß rauskommen kann, ganz egal, wie klein man ist.

Durch das Programm führt ZDF-Sportjournalist Sven Voss, ein enger Freund Kappels. Die beiden kennen sich seit acht Jahren – ihr Zusammenspiel auf der Bühne wirkt herzlich, humorvoll und authentisch.

Es ist eine Gala mit Gänsehautmomenten. Als Speaker Christian Galvez über das Leben von herzkranken Kindern spricht, die über einen 18 Meter langen Schlauch an das „Berlin Heart“ angeschlossen, einem mechanisches Kunstherz, das sie bis zu einer möglichen Transplantation immerzu begleitet, fließen Tränen im Publikum.

Liebe hängt nicht von der Größe ab: Niko Kappel und seine Verlobte Leonie Bächtold aus Schaffhausen wollen im nächsten Jahr heiraten. Foto: Klaus Schnaidt

Promis auf dem roten Teppich

Unter den Gästen sind Gesichter aus Sport, Politik, Kultur und Show: CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel (kam am selben Tag direkt aus Boston), Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne), Sängerin Madeline Willers, Moderator Alexander „Sandy“ Franke, TV-Reporter Christoph „Icke“ Dommisch (ProSieben/ranNFL), der dreifache Ringer-Weltmeister Frank Stäbler, Hofbräu-Chef Jörg Koschinski, Schauspielerin Nadine Arents und Siebenkämpferin Sandrina Sprengel. Auch DJ Le Shuuk und DJ Robin sind dabei. Bei der Tombola kann man unter anderem den Moderator Jens Zimmermann gewinnen. Die frühere Turnerin Kim Bui zieht das Los – Zimmermann wird ein Event ihrer Wahl moderieren.

Ermöglicht wird die Gala durch zahlreiche Sponsoren. Thomas Diehl, Chef des gleichnamigen Familienweinguts in Rotenberg, präsentiert eine Sonderedition seines Weins namens „Kleinformat“ – abgefüllt in handlichen 0,25-Liter-Flaschen. „Jeder soll sein eigenes Genussformat finden“, sagt Diehl – eine schöne Hommage an Kappels Motto. Das Drei-Gänge-Menü stammt von Wasenwirt und Caterer Marcel Benz. Beim Frühlingsfest hat er Kappel kennengelernt und sagt: Seinem Charme und Zielstrebigkeit könne man sich nicht entziehen. Also sagte Benz zu, das gesamte Dinner zu finanzieren.

Moderator Sven Voss mit dem VfB-Trikot, das für 800 Euro versteigert wird. Foto: Klaus Schnaidt

Heldenkollektiv: Die Worte eines Vaters gehen unter die Haut

Keiner der 200 Gäste muss Eintritt zahlen. Doch es geht nicht allein ums Feiern. Das Geben steht im Mittelpunkt. Der in Stuttgart bestens vernetzte Niko Kappel sagt, er habe viel Glück im Leben gehabt und wolle „etwas zurückgeben“. Bei seiner Bank arbeitet er nicht mehr, lebt von Sponsoren, die seinen Sport fördern. Der Erlös der Tombola sowie weitere hohe Spenden und die Summen aus Versteigerungen fließen an drei Inklusionsprojekte: an einen Verein, der Kinder nach Transplantationen unterstützt, an den MTV Stuttgart, der ein Inklusionssportfest organisiert, sowie an das „Heldenkollektiv“ von Stefan Böttinger.

Böttinger berührt das Publikum mit der Geschichte seines Sohnes Bodhi, der mit einem schweren Herzfehler zur Welt kam. Aus dieser Erfahrung heraus gründet er das „Heldenkollektiv“, das Familien mit chronisch kranken Kindern stärkt. „Unsere Reise beginnt auf der kinderkardiologischen Intensivstation“, sagt der Familienvater aus Regensburg, „aber die größte Last ist oft die unsichtbare Isolation, die viele Familien spüren.“ Das Projekt verbindet Betroffene über eine App („Heldennetzwerk“) und gemeinsame „Heldenmissionen“, die Kindern Mut und Selbstvertrauen geben.

Kleinsein kann auch von Vorteil sein. Kinder haben keine Angst vor Niko Kappel, der mit seiner guten Laune Miesepetern keine Chance lässt, die alles immer nur schlecht machen. Sein Weggefährte Mathias Mester, Paralympics-Star im Speerwurf und „Let’s Dance“-Teilnehmer, feiert mit. Gemeinsam standen die beiden mal beim SWR in der Serie „Die Halbstarken“ vor der Kamera – und zeigen nun erneut, wie stark Lebensfreude im Kleinformat sein kann und andere inspiriert.

Im nächsten Jahr soll die zweite Kappel-Night folgen

Bei der Versteigerung eines VfB-Trikots mit Autogrammen der Spieler schlägt Moderator „Icke“ zu: 800 Euro zahlt er dafür und wird es als Hochzeitsgeschenk für ein befreundetes Paar in München einsetzen. Am Ende des Abends zeigt sich der Gastgeber tief bewegt – und kündigt an, die KappelNight künftig jedes Jahr zu veranstalten. Etliche Sponsoren erklären, dass sie beim nächsten Mal erneut dabei sind. Der dreifache Weltmeister und Paralympics-Goldmedaillengewinner im Kugelstoßen (Startklasse F41) steht für Optimismus, Humor und Mut.

Seine Kleinwüchsigkeit – verursacht durch Achondroplasie, eine genetisch bedingte Wachstumsstörung – wird nicht als Handicap wahrgenommen. Vielmehr ist sie Teil einer einzigartigen Persönlichkeit – ein Beweis dafür, dass wahre Größe nicht in Zentimetern, sondern im Herzen gemessen wird.