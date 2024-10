Benefiz-Happy-Hour am Pragsattel in Stuttgart

Menschen, die die Welt verbessern wollen, haben Träume. Im Porsche-Zentrum am Pragsattel, einem Ort der Träume, sammelt der Lions Club am Montagabend bei einer emotionalen Benefiz-Happy-Hour Geld für ein Projekt, das die Demokratie stärken soll.

Uwe Bogen 21.10.2024 - 22:31 Uhr

Wem es gut geht und allen Grund hat, glücklich zu sein, sollte von seinem Glück etwas „zurückgeben“, findet die Business-Professorin Yasmine Kaiser. Wer anderen hilft, tut etwas auch für sich. So sieht es die Präsidentin des Lions Club Alte Weinsteige, die zur Benefiz-Happy-Hour ins Porsche-Zentrum am Pragsattel eingeladen hat. Etwa 100 Gäste haben es am Montagabend nicht bereut, 80 Euro Eintritt als Spende gezahlt haben. Denn mit mitreißenden Tänzerinnen der New York City Dance School, die im nächsten Jahr 50 Jahre alt wird, dem bissigen Kabarett von Christoph Sonntag sowie Getränken und Speisen wird ihnen vor der Kulisse der Traumautos viel Schönes geboten.