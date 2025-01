Das Benefizspiel für den ehemaligen Handballspieler des TSV Korntal, Jörg Riexinger, ist über viele Jahre ein fester Bestandteil im Testspielkalender der SG BBM Bietigheim geworden. In seiner 11. Auflage trifft der Handball-Bundesligist an diesem Freitag (19.30 Uhr) auf den Zweitligisten Eulen Ludwigshafen – aufgrund technischer Probleme in der Sporthalle Korntal findet die Partie in der Sporthalle Münchingen statt. Am 9. Februar startet Bietigheim mit einem Heimspiel gegen die HSG Wetzlar in die Rückrunde der Bundesliga.

2011 erlitt Jörg Riexinger im Training einen Herzstillstand und ist seitdem auf vielfältige Hilfe angewiesen. Seine Freunde im TSV Korntal organisierten 2013 das erste Benefizspiel für ihren auf den Rollstuhl angewiesenen ehemaligen Mitspieler. Das Benefiz-Spiel leistet einen kleinen Beitrag, damit die Familie von Jörg Riexinger die kleinen und großen Hürden im Alltag besser meistern kann – die Einnahmen aus dem Kartenverkauf gehen an die Familie. Die Sporthalle war bislang stets ausverkauft und belegt die Empathie der Handballer.

Lesen Sie auch

Über all die Jahre wurde auch großartiger Sport geboten, obwohl der karitative Charakter im Mittelpunkt steht. Das sogenannte Rixespiel ist fest in den Vorbereitungskalender der Bundesligateams eingebunden, die sich Jahr für Jahr ein Stelldichein in Korntal-Münchingen geben. Seit seiner Premiere vor zwölf Jahren gegen die rumänische Nationalmannschaft ist das Profiteam der SG BBM Bietigheim an Bord. Die Erstligisten HBW Balingen-Weilstetten, TVB Stuttgart, Frisch Auf Göppingen, die Rhein-Neckar Löwen aus Mannheim oder der HC Erlangen haben die Sporthalle in Korntal schon von innen gesehen, daneben traten auch Teams aus europäischen Topligen an.

Spiel findet in München statt

Bei dieser Auflage hat die SG BBM Bietigheim die Favoritenrolle inne. Die Mannschaft von Trainer Iker Romero startete als Aufsteiger furios in die deutsche Topliga und holte in der Hinrunde acht Punkte. Der frühere spanische Weltklassespieler Romero führte seine Schützlinge zur Hälfte der Saison auf einen Nichtabstiegsplatz. Wenn das Ziel Klassenerhalt erreicht werden soll, müssen in der Rückrunde wohl mehr als acht Punkte geholt werden. Die Motivation ist hoch bei der Truppe um Kapitän Paco Barthe.

Nach dem Aufstieg sind Spieler mit reichlich internationaler und Bundesliga-Erfahrung zum Bietigheimer Kader gestoßen wie Rückraum-Shooter Julius Kühn (Europameister 2016) und Keeper Daniel Rebmann (vier Einsätze im deutschen Nationalteam) oder Fynn Nicolaus. Die Außenbahnen verstärken Till Hermann, Moritz Strosack und der Spanier Gonzalo Perez.

Foto: Baumann/Volker Müller

Die Eulen Ludwigshafen gehören seit Jahren zu den Topteams des deutschen Handballs, der Ex-Bundesligist tritt in der zweiten Liga an. Seit der Saison 1995/96 wird im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim stets Profi-Handball geboten, insgesamt sechs Spielzeiten waren die Eulen in der deutschen Spitzenliga vertreten. Derzeit belegt das von Johannes Wohlrab trainierte Team im Unterhaus den 13. Rang und wird dabei von wechselndem Spielglück begleitet.

Die Eulen gewannen im Oktober gegen die Topteams Bergischer HC und Dessau-Roßlauer HV, holten aus den folgenden acht Partien aber nur drei Punkte. In der Rückrunde wollen die Spieler um Kapitän Max Haider zeigen, dass mehr in ihnen steckt. Wer beim Rixespiel dabei ist, verpasst bei der Handball-WM kein Spiel der deutschen Nationalmannschaft – an diesem Freitag muss das Team von Bundestrainer Alfred Gislason nicht antreten. Kartenreservierungen zum Preis von 12 Euro (es gibt keine Ermäßigung) gehen übers Internet.

rixespiel@yahoo.de