Veranstalter Maglia Nera und der Stadt Leonberg ist ein echter Coup gelungen. Am 3. Oktober findet der traditionelle Charity Bike Cup mit vielen Stars aus Sport und Show erstmals auf der ehemalige Solitude-Rennstrecke statt – Radfahrer werden die Piste überschwemmen, auf der einst Formel-2-Rennwagen und Motorräder mit ihren Piloten um Siege kämpften.

Man sollte mit den ganz großen Begriffen ja immer etwas vorsichtiger umgehen. Aber wenn man über die alte Solitude-Rennstrecke mit Start und Ziel am Glemseck in Leonberg spricht, kann man schon guten Gewissens das Wort „legendär“ dazupacken. Dort wurden eine Menge kleine Geschichten und nicht wenige große Dramen rund um den Motorsport geschrieben.

Lesen Sie auch

1200 Hobby-Radsportler am Start

Am 3. Oktober wird es an diesem historischen Ort eine ganz besondere Premiere geben: die Austragung des Charity Bike Cups, den manche Stammgäste fraglos ebenfalls legendär finden – und der sich seit seiner Erstauflage 2007 großer Beliebtheit erfreut. In den vergangenen Jahren kamen regelmäßig 1200 Hobby-Radsportler, um mit zahlreichen Prominenten aus Sport und Show auf die Strecke zu gehen. „Wir haben schon einiges erlebt“, sagt Patrick Betz vom Veranstalter Maglia Nera, „aber die Austragung auf dieser geschichtsträchtigen Rennstrecke, ist auch für uns natürlich etwas ganz, ganz Besonderes.“

Bei der Stadt Leonberg freut man sich ebenfalls auf das Wohltätigkeitsrennen. „Ein Radrennen auf unserer Solitude-Rennstrecke ist für Leonberg ein Highlight. Wir freuen uns auf alle Radbegeisterten und Fans, die am Rennen teilnehmen oder zuschauen: Sie lenken den Blick auf den Radsport und Sport im Allgemeinen, sie fördern Gemeinschaft und ermöglichen ein besonderes Event hier in Leonberg – bei dem ein guter Zweck im Fokus steht“, verkündet Leonbergs Oberbürgermeister Martin Georg Cohn.

Erlöse gehen an lokale Projekte für Kinder

Ein weiteres Highlight in diesem Jahr: Erstmals führt die Strecke des Charity Bike Cups auch durch das Stadtgebiet der Landeshauptstadt Stuttgart. Dies unterstreicht die enge Zusammenarbeit in der Region für dieses besondere Event. Clemens Maier, Bürgermeister für Sicherheit, Ordnung und Sport der Landeshauptstadt sagt: „Die historische Solitude-Rennstrecke ist bei Rennradfahrerinnen und -fahrern bekannt und beliebt. Hier beim 19. Charity Bike Cup ein Rennen auf gesperrten Straßen zu fahren, ist für alle Teilnehmenden ein unvergleichliches Erlebnis. Dass die Erlöse des Events an lokale Projekte für Kinder gehen zeigt, dass die Verbindung aus Sport und Wohltätigkeit Großes für die Gesellschaft leisten kann.“

Die Strecke ist neu – aber ansonsten ändert sich das bewährte Konzept nicht. Die Stars gehen als Teamkapitäne mit den Teilnehmern auf den 12,1 Kilometer langen Rundkurs. Die sportlich ambitionierten Fahrer müssen beim sogenannten Lila-Race am Morgen den Kurs siebenmal bewältigen, die etwas gemütlichen Starter drehen am Mittag bei der Lila-Tour fünf Runden. Ganz entspannt und wie immer ohne Zeitmessung. Wer ein wenig mehr Unterstützung benötigt, darf bei der Tour auch selbstverständlich mit einem E-Bike teilnehmen.

Wie immer wird für das Startgeld eine ganze Menge geboten: ein individuell angefertigtes Teamtrikot (das im freien Verkauf einen Wert vor 100 Euro besitzt), eine abgesperrte Strecke, eine Online-Urkunde, eine Finisher-Medaille, Startnummer, Fotodienst, Rennverpflegung, technischer Service vor dem Rennen und Starterbeutel. Beim Lila-Race kommen zusätzlich noch die Zeitabnahme via Chip sowie der Ergebnisdienst hinzu.

Stars werden erwartet

Inklusive ist natürlich auch der hautnahe Kontakt zu den Stars. Erwartet werden unter anderen der bekannte Stuttgarter Tatort-Kommissar Richy Müller, Guido Buchwald, der Fußball-Weltmeister von 1990, die Olympia-Helden Dieter Baumann (Gold über 5000 Meter 1992 in Barcelona) und Olaf Ludwig (Gold im Straßenrennen 1988 in Seoul), Skisprung-Weltmeister Alexander Herr, die frühere Turn-Gesamt-Weltcup-Gewinnerin Tabea Alt, Schauspieler Thomas M. Held, Simone Hauswald, eine Ex-Weltmeisterin im Biathlon, Trial-Weltmeisterin Nina Reichenbach sowie viele weitere Stars aus Sport und Show.

Der Erlös geht wie jedes Jahr an den gemeinnützigen Verein Star Care, der Projekte in der gesamten Region unterstützt. Seit der Premiere 2007 kamen bereits 740 000 Euro für jene zusammen, die unsere Hilfe am Nötigsten haben: Kinder in Not.

So melden Sie sich an

Startgeld

Eine Anmeldung ist seit dem 1. Februar online auf der Homepage der Veranstaltung: www.charity-bike-cup.deFür das Lila-Race sind 89,90 Euro Startgeld fällig, Teilnehmer für die Lila-Tour müssen 79,90 Euro entrichten. U-15-Starter können für 59,90 Euro teilnehmen.

Schnell sein

Die Erfahrung zeigt: Wer sich einen garantierten Platz in seinem Wunschteam mit seinem Lieblingskapitän sichern will, sollte nicht allzu lange zögern. In den vergangenen Jahren war die Veranstaltung regelmäßig ausgebucht.