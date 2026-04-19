Er hilft kranken Kindern und ist selbst ein Bote von Kraft und Motivation: Der ehemalige DFB-Schiedsrichter Knut Kircher kommt am 8. Mai für einen guten Zweck nach Dachtel.
19.04.2026 - 13:58 Uhr
Knut Kircher, DFB-Schiedsrichter und Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH und somit Sportlicher Leiter der deutschen Elite-Schiedsrichter kommt für den guten Zweck nach Dachtel. Am 8. Mai findet von 20 Uhr an ein Vortragsabend in der katholischen Kirche Maria Himmelfahrt in Aidlingen statt. Knut Kicher kommt mit seinem Programm „Erfolg ist eine Frage der Entscheidung“. Ein Abend, der sich nicht nur an Fußballfans richtet.