Unsere Empfehlung für Sie Sympathisch und Selbstironisch Schiedsrichter-Chef Knut Kircher überzeugt beim Böblinger Fischsuppenessen Die Fastenrede von DFB-Schiedsrichter-Chef Knut Kircher war das Highlight der überraschend schwach besuchten Böblinger Benefizveranstaltung.

Veranstaltet wird der Abend vom Verein „Dachtel hilft kranken Kindern“, der nach dem tragischen Tod eines Mädchens nach schwerer Krankheit gegründet wurde, um Kinder und Jugendliche mit Langzeiterkrankungen zu unterstützen. Kircher, der zuletzt sehr erfolgreich die Fastenrede beim Böblinger Fischsuppenessen hielt, ist im Verein kein Unbekannter. Im Jahr 2015 organisierte „Dachtel hilft kranken Kindern“ den Etappenstopp der Tour Ginkgo im Dachteler Bürgerhaus. Hier lernte Knut Kircher den Verein kennen. Als Botschafter der Stiftung „Hilfe für kranke Kinder“ an der Kinderklinik Tübingen war der Grundstein zu weiteren Verbindungen gelegt. Der Eintritt für den Benefizabend ist frei. Seit dem Jahr 2003 hat der Verein Spenden in Höhe von rund 580 000 Euro gesammelt.