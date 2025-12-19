Statt auf Pommes und Bratwurst setzt Weihnachtsmann & Co. am Stand auf deftige Hausmannskost. Das begeistert Stammgäste und Neulinge gleichermaßen.

Pünktlich zur Mittagszeit bildet sich eine lange Schlange vor dem Weihnachtsmann und Co.- Stand auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Alte und junge Menschen, Geschäftsleute in Anzügen und Kostüm, Senioren und Studierende: sie alle stehen an, um ein Mittagessen zu ergattern. Unter ihnen gibt es jene, die zum ersten Mal am Stand sind: „Ich wurde von Kollegen überzeugt, die waren schon öfter hier und sind alle begeistert. Deshalb machen wir hier heute vor Weihnachten noch mal ein gemeinsames Mittagessen“, erzählt eine Besucherin aus Stuttgart. Ob sie der erste Löffel überzeugt? „Hmm ja, das schmeckt sehr lecker“, so ihr erster Eindruck vom Wildgulasch mit Champignons und Pfifferlingen, das es für 10,50 Euro gibt. Für die Wildschwein-Rote, die sich Timo aus Sindelfingen gesichert hat, werden gerade mal drei Euro fällig. „Das ist einfach mal was anderes. Wir gehen in der Mittagspause zur Weihnachtszeit oft auf den Weihnachtsmarkt und sind froh, etwas Abwechslung zu haben“, erzählt er.

„Die Förster und die Jäger kochen immer Wildgulasch am Stand. Es gibt einen regelrechten Battle, wer mehr Wildgulasch verkauft.“ Alfred Hess, Vorstandsmitglied von Weihnachtsmann& Co. Neben den Neulingen kommen zum Mittagessen aber auch viele Stammgäste, die den Menüplan vorab im Internet studieren. Im Schnitt viermal verschlägt es beispielsweise ein älteres Ehepaar aus der Nähe von Stuttgart jedes Jahr an den Weihnachtsmarkt-Stand, dessen Erlöse einem guten Zweck gespendet werden. Mal kämen sie zum Gaisburger Marsch, mal zu etwas anderem, aber immer zum Wildgulasch. Der Geschmack ist dabei nicht der einzige Antrieb, der sie an den Stand lockt: „Ha, Essen und Trinken für einen guten Zweck, das ist doch toll“, erzählen sie.

Preis und Qualität überzeugen die Gäste

Was die Gäste hier außerdem schätzen, ist das vielfältige Angebot. Schließlich steht jeden Tag ein anderes Tagesessen auf dem Speiseplan. Ob Wildgulasch, Putenschnitzel (20. Dezember) oder Gulaschsupp vom Ox (22. Dezember). „Wurst und Pommes, was man sonst auf dem Weihnachtsmarkt kriegt, bekomme ich ja das ganze Jahr. Das Essen hier ist eben was Besonderes“, erzählt Besucherin Doris. Darüber hinaus überzeuge auch der Preis: „Für dieses Geld bekommt man sonst kein Wildgulasch“ erzählt Sören, Student aus Stuttgart-Vaihingen. Wenn er in der Wohnheim-Küche kocht, landen eher selten Wildschwein und Reh auf dem Speiseplan, und um in einem Restaurant zu essen ist das studentische Budget oftmals zu knapp. Deshalb freut er sich umso mehr über den festlichen Schmaus bei Weihnachtsmann und Co..

Wildgulasch und Erbseneintopf sind die Renner

Die Jägervereinigung Stuttgart ist eine von zwei Gruppierungen, die am Stand jährlich Wildgulasch anbietet. „Die Förster und die Jäger kochen immer Wildgulasch am Stand. Es gibt einen regelrechten Battle, wer mehr Wildgulasch verkauft“, erzählt Alfred Hess lachend. In diesem Jahr habe Forst BW vorgelegt und Anfang Dezember 438 Portionen Wildgulasch verkauft. „Das Wildgulasch ist schon mit am beliebtesten und ist oft schon am frühen Nachmittag ausverkauft. Aber es gibt auch andere Gerichte, die jedes Jahr treue Fans haben. Zum Beispiel der Erbseneintopf der SSB“, erzählt Hess. Die Wartenden in der Schlange bestätigen das: „Wir kommen jedes Jahr zum Wildgulasch und verbinden das mit unseren Weihnachtseinkäufen. Das ist eine schöne Tradition und wir essen einfach gerne Wild“, erzählen Tamara und ihre Begleitung aus Calw.

Schon um kurz vor 12 Uhr hat sich vor dem Weihnachtsmann und Co.-Stand eine lange Schlange gebildet. Alle wollen eine Portion vom Wildgulasch abbekommen. Foto: Julias Schenkenhofer

Die Macher freuen sich über das gute Feedback: „Mir hat mal eine Frau erzählt, dass sie sich immer vegetarisch ernährt. Nur einmal im Jahr nicht – wenn es unser Wildgulasch hier am Stand gibt“, erzählt Katharina Gonsior von der Jägervereinigung Stuttgart stolz. Das sei aber nur einer von vielen Gründen, warum sich die Mitglieder des Vereins jedes Jahr auf den Termin auf dem Weihnachtsmarkt freuen: „Wir sind hier schon so viele Jahre dabei, wir wissen gar nicht wie lange.

Und es gibt immer so viele Freiwillige die sich melden, um hier für die gute Sache mitzuhelfen – oft melden sich viel mehr als wir brauchen“, sagen die Vertreter der Jägervereinigung. Und so freuen sich die Jägerinnen und Jäger genauso wie die Besucherinnen und Besucher schon auf den Weihnachtsmarkt im nächsten Jahr, wenn es wieder heißt: Heute steht Wildgulasch auf dem Speiseplan.