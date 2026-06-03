Benefizaktion zum Welt-MS-Tag Esslinger Band bringt Leichtigkeit trotz schwerer Krankheit
Die Esslinger Band Ela und die Herzensbrecher war vier Tage lang auf einer Straßenmusiktour, um die Aktion Multiple Sklerose Erkrankter zu unterstützen.
Die Esslinger Band Ela und die Herzensbrecher war vier Tage lang auf einer Straßenmusiktour, um die Aktion Multiple Sklerose Erkrankter zu unterstützen.
Als sie 2004 die Diagnose „Multiple Sklerose“ (MS) erhielt, war das für Ela Kirchner ein Schock. Der Esslingerin war wohl bewusst, dass sich ihr Leben verändern würde. Lange Zeit hat sie ihre Erkrankung für sich behalten. Erst als ihre Gehbehinderung als Folge von MS nicht länger zu übersehen war, hat sie die Ursache öffentlich gemacht. Seither zeigt sie Tag für Tag, dass sie sich von ihrer Krankheit nicht unterkriegen lässt.