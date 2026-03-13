Kunstfreunde müssen schnell sein. Nur fünf Tage vom 13. bis zum 17. März warten im Hospitalhof 80 Werke darauf einen Besitzer zu finden. Wie immer im Frühling haben der Geschäftsführer der Drogenberatungs- und Präventionsstelle Release, Bernd Klenk, und der Galerist Horst Merkle vorwiegend druckgrafische Schätze aus dem Magazin von Release gehoben. Kunstwerke, die in früheren Jahren bei der großen Jahresausstellung kurz vor Weihnachten nicht verkauft wurden und nur noch mit wenigen Exemplaren zu haben sind und für moderate Preise zu kaufen sind. Der Erlös kommt der Arbeit von Release und dem Hospitalhof als Gastgeber zugute.

Abstraktes und Sportmotive Die langjährigen Kontakte zu Künstlern und Künstlerinnen haben Release auch mehrere neue Originale für den Verkauf verschafft: So hat der Gewinner des Sparda-Kunstpreises, der Stuttgarter Maler, Bildhauer und Objektkünstler Camill Leberer vier kleinformatige farbintensive Gouachen gestiftet. Der 2018 verstorbene Lude Döring hatte sich zu Lebzeiten Motiven aus dem Sport gewidmet: In der Ausstellung sind neben zwei Hommagen an den Fußball auch drei seiner Pferdestudien zu sehen. Diese entstanden anlässlich der Internationalen Reitturniere in Stuttgart in den Jahren 2013, 2014 und 2015.

Landschaft aus Körperteilen

Ein Kleinod sind die Aquarelle aus dem Skizzenblock der Malerin Sabine Hoffmann, die in den frühen Fünfzigerjahren ihre Reisen nach Mexiko und Italien auf diese Weise dokumentiert hat. Landschaften einer ganz anderen Art sind auf den mit ausdrucksstarken Farben kolorierten Arbeiten der in Düsseldorf lebenden Künstlerin Doro Löser zu sehen: Sie gruppiert menschliche Körperteile mosaikhaft zu einem organischen Ganzen. Auch der Nebenraum des Hospitalhof-Foyers wird für die Benefizausstellung genutzt: Hier ist zum Beispiel der Konzeptkünstler Gerold Miller mit einer seiner farbgewaltigen Bildstudien vertreten. In unmittelbarer Nachbarschaft hängt der künstlerische Gegensatz: eine fast naive Ansicht des Schlossplatzes von Hannes Steinert.

Weitere Stuttgarter Ansichten kommen von Simon Dittrich, der den Pavillon am Schlossplatz als filigrane Farbradierung zeigt und von Martina Geist: Sie kombiniert eine Foto-Ansicht der Markthallenstände mit einem Holzschnittmotiv aus der kulinarischen Genusswelt. Und der Stuttgarter Künstler Gert Wiedmaier hat den Tagblatt-Turm als Siebdruck mit einem feinen Streifenraster in einen Hingucker verwandelt.

Öffnungszeiten: Die Benefiz-Ausstellung ist vom 13. bis zum 17. März im Hospitalhof (Büchsenstraße 33) geöffnet. Die Vorbesichtigung ist am 13. März von 14 bis 19 Uhr möglich. Daran schließt sich um 19 Uhr die Vernissage an. Geöffnet ist die Ausstellung von 14. bis 17. März jeweils von 10 bis 18 Uhr. Während dieser Zeiten ist das Release-Team zur Beratung anwesend. Der Online-Katalog steht unter https://www.release-stuttgart.de/release-und-kunst.