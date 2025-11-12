Die Benefizausstellung zugunsten der Arbeit der Drogenberatungsstelle Release im Foyer der EnBW ist größer als jemals zuvor und für jeden Geldbeutel ist etwas dabei.
12.11.2025 - 12:47 Uhr
Kreativität lebt von Grenzüberschreitungen: Fahar Al-Salih zeigt das in hervorragender Weise, denn er verwandelt das, was in mancher Spüle wenig einladend vor sich hindümpelt in Ästhetik. Mosaikbilder heißen seine Farbharmonien unter einer glänzenden Harzschicht und die hat er auf nichts anderes als auf bemalte rechteckige Spülschwämme aufgebracht. Die aktuelle Benefizausstellung mit dem Titel Release und Kunst im Foyer der EnBW im Fasanenhof trumpft dieses Mal mit einer nie dagewesenen Menge von 139 Werken auf, darunter sind viele Originale und kleine Druckauflagen.