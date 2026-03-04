Am 8. März lädt die evangelische Kirchengemeinde Ehningen zum 14. Mal zum Benefizessen ein. Der Erlös unterstützt das Hospiz in Sibiu in Rumänien.
04.03.2026 - 11:39 Uhr
Seit 14 Jahren engagieren sich Robert Ziegler und Doris Ziegler-Wagner ehrenamtlich für schwerkranke Menschen in Rumänien. Am Sonntag, 8. März, laden sie gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde Ehningen zu einem Benefizessen ins evangelische Gemeindehaus, Schlossstraße 43, ein. Der Beginn ist um 12 Uhr. Viele ehrenamtliche Helfer engagieren sich.