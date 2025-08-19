In der Rutesheimer Markuskirche wird an diesem Mittwoch, 20. August, das Benefizkonzert „Blowin‘ in the Wind: A Bob Dylan Project“ geboten. Eine eigens für dieses Projekt zusammengestellte Band wird eine Auswahl bekannter und tiefgründiger Lieder des berühmten Musikers und Nobelpreisträgers für Literatur zum Besten geben – und dabei auch Hintergründe der Songs erläutern. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Aktion „Kinder helfen Kindern“ für Hilfsprojekte in Namibia wird gebeten.

Der in diesem Jahr auch in Deutschland gezeigte Kinofilm „Like a Complete Unknown“ über Stationen des Lebens von Bob Dylan hat den mittlerweile fast 85-Jährigen wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein gebracht. „Dass die Songs eines ‚weltlichen‘ Musikers in einer Kirche erklingen, mag vielleicht ungewöhnlich erscheinen, doch die inzwischen über 600 Lieder Bob Dylans beschäftigen sich fast alle mit den großen Themen und Fragen der Menschen, egal ob sie fromm oder nicht religiös sind“, heißt es in der Ankündigung zu diesem Abend. Die Liedinhalte seien durch eine poetische und geistige Tiefe bestimmt, die zu weiterem Nachdenken anregt. Zudem seien nicht wenige Songs von Dylan durch biblische Motive geprägt.

Die Idee für das Projekt hatte der ehemalige Gerstettener Pastor Jonathan Whitlock aus Alabama schon lange. Er kennt und liebt Dylans Musik seit mehr als 40 Jahren und hat in verschiedenen Bands bereits Dylan-Songs auf der Bühne gespielt. In dem Theologieprofessor Holger Eschmann hat er einen Mitstreiter gefunden, der ebenso lange mit Begeisterung die Songs von Bob Dylan hört und spielt. Das „Bob Dylan Project“ wurde bereits im Juli 2022 im Lokschuppen in Heidenheim uraufgeführt, einen Tag nach dem 60. Jahrestag der Aufnahme des legendären Dylan-Klassikers „Blowin‘ in the Wind“, was dem Projekt den Namen gab.