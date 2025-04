Mit dem Theaterprojekt „Libanon on Stage“ sammeln junge Mitglieder der Malteser Geld für Hilfsprojekte im Libanon, die ungeachtet der instabilen politischen Lage dort weitergehen. Jetzt gastieren sie in Stuttgart.

Jan Sellner 23.04.2025 - 17:54 Uhr

In der Sängerhalle in Untertürkheim geht es an diesem Freitag, 26. April, um „Sein oder Nichtsein“. Die Gemeinschaft junger Malteser (GDJ), die Jugendorganisation des Malteserordens, bringt dort ein gleichnamiges Theaterstück auf die Bühne, das sich an dem Film des deutsch-amerikanischen Regisseurs Ernst Lubitsch orientiert. In der Satire geht es um den Widerstand einer Warschauer Theatergruppe gegen die deutschen Besatzer. Er endet mit dem Sieg der Menschlichkeit. Laut den Maltesern „ein hoffnungsvolles Stück, das in die Zeit passt“. Premiere war in Hamburg. Weitere Aufführungen sind in Waal und München geplant.