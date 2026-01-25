Benefizspiel in Korntal: Ein gelungener Abend für „Rixe“ und den Handball

Die Suche nach einem Gegner für Handball-Zweitligist SG BBM Bietigheim zog sich eine Weile hin, das traditionelle Rixe-Spiel beim TSV Korntal stand auf der Kippe. Schließlich fand sich im österreichischen Erstligisten Fivers WAT Margareten ein Gegner und die Veranstaltung war gerettet.

Mit knapp 300 Zuschauern war die Sporthalle in Korntal gut gefüllt. Die Mannschaften liefen in Begleitung von Korntaler Nachwuchs-Handballern aufs Feld, was die Youngster regelmäßig bei den Ligaspielen der Bietigheimer tun. Anschließend folgte der Auftritt von Jörg „Rixe“ Riexinger, der in seinem Rollstuhl in die Feldmitte gefahren wurde. Er bekam neue Trikots und Bälle für seine Sammlung überreicht.

Jörg Riexinger wird reich beschenkt

Das Spiel begann sehr eng, in der Anfangsphase wechselte die Führung im Minutentakt. Zur Pause lagen die Bietigheimer dann mit 20:13 in Führung und den Gästen dämmerte das sich Anbahnende. „So deutlich war selten ein Spiel hier“, meinte eine Zuschauerin während der Pause, die von den TSV-Junioren fleißig zum Wurftraining auf dem Spielfeld genutzt wurde. Die Fivers, deren Trikotnummern alle eine Fünf enthalten, hatten große Probleme mit dem Gegner, was Trainer-Urgestein Peter Eckl in Rage brachte. „Wir haben eine junge Mannschaft, die Gegner nutzen unsere Fehler“, kommentierte er den 41:24-Endstand.

Jörg Riexinger (vo.) erhielt zahlreiche Gaben von Fabian Wiederstein (Bietigheim/li.), Chef-Organisator Thomas Schwarz und Gäste-Akteur Marin Martinovic (v. li.) Foto: Pressefoto Baumann

Im Anschluss jagten die Korntaler Junioren fleißig nach Autogrammen. Mittendrin: „Rixe“ selbst. Auch er posierte für Fotos oder signierte mit geführter Hand. Der 58-Jährige genoss den Abend, freute sich über das Event. „Das ist gut“, sagte er, seine Frau Alexandra erzählte: „Ich kam von der Arbeit, da stand er schon an der Tür und wollte los.“

„Rixe“ ist ein bekanntes Gesicht für die SG-Handballer

Seine Geschichte ist auch den Bietigheimer Spielern bekannt, die sich jedes Jahr auf das Spiel freuen, wie Thomas Schwarz verrät. Er ist die Schnittstelle beider Vereine, für den ehemaligen Korntaler ist die Partie eine Herzensangelegenheit. „Das ist Werbung für den Handball“, meinte Schwarz und ergänzte augenzwinkernd: „Da sieht die Jugend, wie Handball funktionieren kann.“

Sport und Spaß: Volles Haus in der Korntaler Sporthalle beim 12. Rixe-Spiel Foto: Pressefoto Baumann

Auch TSV-Abteilungsleiter David Bizer sagte: „Es zeigt uns, wie wichtig Handball für die Menschen in Korntal ist.“ Das Event sei eine tolle Verbindung zwischen Amateur- und Profisport. „Ich bin happy“, strahlt Bizer. Glücklich war auch Michael Duder, der ehemalige Abteilungsleiter ist nun im TSV-Förderverein aktiv. Für ihn selbst ist das Spiel regelmäßig ein emotionaler Moment. „Es erinnert mich, wie wichtig Gesundheit im Leben ist“, sagte Duder. Wichtig ist auch das Spiel selbst, für den Handball beim TSV Korntal und vor allem für Jörg Riexinger.