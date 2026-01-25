Benefizspiel in Korntal Ein gelungener Abend für „Rixe“ und den Handball
Die 12. Ausgabe des Benefiz-Spiels beim TSV Korntal ist trotz etlicher Sorgen im Vorfeld gelungen. Das freut neben den Organisatoren vor allem Namensgeber Jörg Riexinger.
Die 12. Ausgabe des Benefiz-Spiels beim TSV Korntal ist trotz etlicher Sorgen im Vorfeld gelungen. Das freut neben den Organisatoren vor allem Namensgeber Jörg Riexinger.
Die Suche nach einem Gegner für Handball-Zweitligist SG BBM Bietigheim zog sich eine Weile hin, das traditionelle Rixe-Spiel beim TSV Korntal stand auf der Kippe. Schließlich fand sich im österreichischen Erstligisten Fivers WAT Margareten ein Gegner und die Veranstaltung war gerettet.