Benfica Lissabon trifft am Dienstag, 17. Februar 2026, in den Playoffs der UEFA Champions League auf Real Madrid. Welcher Sender zeigt das Fußballspiel live im TV und Stream?
Am heutigen Dienstag, dem 17. Februar 2026, trifft Benfica Lissabon in den Playoffs der UEFA Champions League auf Real Madrid. Schon beim spektakulären 4:2 in der Ligaphase zeigte sich die ganze Dramatik des neuen Wettbewerbsformats. Am Dienstag wird im Estádio da Luz das nächste Kapitel aufgeschlagen: Der Rekordsieger trifft auf den ambitionierten Herausforderer. Die Bühne ist bereitet für den zweiten Akt eines vielversprechenden Fußball-Dramas.