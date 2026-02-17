Am heutigen Dienstag, dem 17. Februar 2026, trifft Benfica Lissabon in den Playoffs der UEFA Champions League auf Real Madrid. Schon beim spektakulären 4:2 in der Ligaphase zeigte sich die ganze Dramatik des neuen Wettbewerbsformats. Am Dienstag wird im Estádio da Luz das nächste Kapitel aufgeschlagen: Der Rekordsieger trifft auf den ambitionierten Herausforderer. Die Bühne ist bereitet für den zweiten Akt eines vielversprechenden Fußball-Dramas.

Benfica Lissabon gegen Real Madrid – Champions League heute live: Uhrzeit und Übertragung Das Spiel zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid findet im Estadio da Luz in Lissabon statt. Der Anpfiff erfolgt um 21:00 Uhr. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, können das Spiel auch live im TV und Stream verfolgen.

Teams : Benfica Lissabon, Real Madrid

: Benfica Lissabon, Real Madrid Wettbewerb : UEFA Champions League 2025/26, Play-offs, Hinspiel

: UEFA Champions League 2025/26, Play-offs, Hinspiel Datum und Uhrzei t: 17.02.2026, 21:00 Uhr

t: 17.02.2026, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Estadio da Luz, Lissabon

: Estadio da Luz, Lissabon Schiedsrichter: Francois Lexetier (Frankreich)

Benfica Lissabon gegen Real Madrid heute im TV

In Deutschland wird das CL-Spiel zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid leider nicht im Free-TV übertragen. Die TV-Rechte für die Live-Übertragung der Champions League teilen sich die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime Video. Während Amazon-Kunden in der Ligaphase jeden Dienstag das Topspiel schauen können, sind alle anderen Begegnungen bei DAZN zu sehen. Die Konferenzen überträgt ebenfalls DAZN – am Dienstag jedoch ohne das Topspiel. Die Übertragung des Spiels Benfica Lissabon gegen Real Madrid startet bei DAZN auf dem linearen TV-Sender DAZN 1 um 20:55 Uhr.

Benfica Lissabon gegen Real Madrid im Free-TV

Das ZDF bleibt eine feste Adresse am Mittwochabend. Dann läuft im Free-TV ab 23:30 Uhr „sportstudio UEFA Champions League“ mit ausführlichen Zusammenfassungen der Partien. Die nächste Ausgabe steht am Mittwoch, 18. Februar 2026, 23:30 Uhr, auf dem ZDF-Programm. Fernsehzuschauer bekommen dann in der 60-minütigen Show die Highlights der Spiele, mit allen Toren, mit Analysen und Interviews zu sehen. Ein umfassendes Angebot mit Highlights und Zusammenfassungen finden Fußballfans auch in der ZDF-Mediathek, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de.

Benfica Lissabon gegen Real Madrid heute live im Stream

Die Partie zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid wird in Deutschland exklusiv von DAZN im Livestream übertragen. Beginn der Übertragung ist um 21:00 Uhr. Für die Zuschauer gibt es interessante Vorberichte, Interviews und taktische Analysen zum Spiel. Um die Partie live verfolgen zu können, benötigt man ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN