Das Verhältnis zwischen US-Präsident Biden und dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu ist frostig. Nun gibt es Anlass für neue Misstöne.

red/dpa 04.08.2024 - 15:25 Uhr

Die Tötung von Hamas-Anführer Ismail Hanija in der iranischen Hauptstadt Teheran könnte es nach Einschätzung von US-Präsident Joe Biden erschweren, ein Abkommen über einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln aus der Hand der islamistischen Hamas zu erreichen. Die „New York Times“ berichtete unter Berufung auf einen US-Beamten, Biden habe in einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu beklagt, dass die Tötung Hanijas zu einem ungünstigen Zeitpunkt erfolgt sei - und zwar in einem Moment, in dem die USA gehofft hätten, die Gespräche abschließen zu können.