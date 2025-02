Am späten Freitagabend kommt ein BMW-Fahrer bei Benningen am Neckar (Kreis Ludwigsburg) von der Fahrbahn ab und durchbricht eine Leitplanke und überschlägt sich. Mehrere Personen werden verletzt.

Nina Scheffel 14.02.2025 - 23:07 Uhr

Mehrere Verletzte und ein Totalschaden am Fahrzeug sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am späten Freitagabend bei Benningen am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ereignet hat.