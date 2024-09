Zur dritten Ausgabe des Haus-am-See-Festivals in Benningen (Kreis Ludwigsburg) sind nach Veranstalterangaben gut 1300 bis 1400 Menschen gekommen. Das Open-Air-Event musste wegen des Hochwassers verschoben werden. Ein Plan für 2025 steht schon.

Frank Ruppert 15.09.2024 - 15:36 Uhr

„Wir sind sehr zufrieden, wie das Festival dieses Jahr lief“, sagt René Vogel. Er ist Hauptorganisator des Haus-am-See-Festivals in Benningen. Gut 1300 bis 1400 Techno-Fans sind laut Vogel am Samstag an das Haus am See beim Fischereiverein Benningen geströmt und haben dort von 12 bis 24 Uhr eine Techno-Party gefeiert. Auf den zwei Bühnen traten insgesamt zwölf Acts auf.