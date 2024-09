Nach der Insolvenz des Sterne-Restaurants Ritzi startet Ben Benasr in Stuttgart-Degerloch neu durch. Mit schwäbisch-provenzalischen Gerichten auf der kleinen, wechselnden Karte will er in Bens Weinstube Klink seine Gäste verwöhnen.

Matthias Ring 02.09.2024 - 12:19 Uhr

Am Ende sollte es doch immer nur um eines gehen – „die Gäste mit einem guten Essen glücklich machen“, sagt Ben Benasr. Und das will der 44-jährige Spitzenkoch nun auf einem anderen Weg als bisher erreichen: ohne den Druck eines Sterns und ohne die Pflicht zum Menü. „Dieses Verständnis von Gastgebertum ist Teil meiner DNA, so, wie ich es von zu Hause kenne“, sagt Benasr. Zu Hause, das war die elterliche Bäckerei in Tunis, deren Leitung er Anfang 2000 übernahm. Dann aber führten ihn Praktika bei großen Franzosen wie Pierre Gagnaire und Joël Robuchon in die Küchen dieser Welt und schließlich nach Deutschland. Erstmals einen Michelin-Stern erkochte Ben Benasr für die Gutsschenke im Schlosshotel Monrepos, später für das Ritzi in Stuttgart, als dessen Geschäftsführer er im Frühjahr dieses Jahres Insolvenz anmelden musste.