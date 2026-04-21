Wann wird Senkung der Mineralölsteuer wirksam? Vorerst gibt es nur die 12-Uhr-Regel, doch der Effekt scheint zu verpuffen. Wo es trotzdem verhältnismäßig günstig ist.

Wer sein Auto betanken möchte, muss derzeit tief in den Geldbeutel greifen. Die Preise für Diesel und E10 sind wegen des Konflikts im Nahen Osten weiter sehr hoch. Bis die neu beschlossene Senkung der Mineralölsteuer um 17 Cent brutto wirksam wird, kann es noch dauern. Als frühester möglicher Termin wird der 1. Mai genannt.

Auch an den Stuttgarter Tankstellen (zehn Kilometer Umkreis vom Stadtzentrum) sind die hohen Kosten schmerzhaft spürbar. Preise von mehr als zwei Euro für Sprit sind häufig.

„12-Uhr-Regel ist kompletter Nonsens“

Der ADAC hat bisher dazu geraten, die Morgenstunden zum Tanken zu vermeiden. Zwischen 7 und 8 Uhr morgens war Tanken bislang besonders teuer, nun dürfen Tankstellenbetreiber nach einer neuen Regelung der Bundesregierung nur noch einmal täglich – um 12 Uhr – die Preise für Sprit erhöhen. „Kompletter Nonsens“ meint ein lokaler Tankstellenbetreiber.

Beste Abendpreise für Stuttgart (Stand: 21.04., 14.03 Uhr)

E10: Die drei günstigsten E10-Angebote liegen alle bei 1,969 €/L. An der Spitze steht Mr. Wash Autoservice AG (Heilbronner Straße, Stuttgart), verkehrsgünstig Richtung Zuffenhausen gelegen. Ebenfalls für 1,969 €/L tankt man bei RAN (Engelbergstr., Stuttgart) im Stuttgarter Nordwesten sowie bei der MTB Automatentankstelle (Daimlerstraße, Fellbach), die besonders für Pendler aus dem Osten interessant ist.

Die drei günstigsten E10-Angebote liegen alle bei 1,969 €/L. An der Spitze steht Mr. Wash Autoservice AG (Heilbronner Straße, Stuttgart), verkehrsgünstig Richtung Zuffenhausen gelegen. Ebenfalls für 1,969 €/L tankt man bei RAN (Engelbergstr., Stuttgart) im Stuttgarter Nordwesten sowie bei der MTB Automatentankstelle (Daimlerstraße, Fellbach), die besonders für Pendler aus dem Osten interessant ist. Diesel: Beim Diesel teilen sich drei Tankstellen den Bestpreis von 2,049 €/L: Mr. Wash (Heilbronner Straße, Stuttgart) ist auch hier vorne und damit erste Wahl für alle, die E10 und Diesel günstig tanken wollen. Ebenfalls für 2,049 €/L bietet die MTB Automatentankstelle (Daimlerstraße, Fellbach) den günstigsten Diesel im östlichen Umland, gefolgt von ORLEN Express (Augsburger Str., Stuttgart) – ideal für Autofahrer aus Hedelfingen oder Obertürkheim.

An Autobahnen kann Diesel fast 3 Euro kosten (Bild vom 7. April). Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Spritpreise in Stuttgart teils über 2 Euro

Wer jetzt sparen möchte, sollte Preise vergleichen und gezielt günstige Tankstellen anfahren. In der folgenden Tabelle wird standardmäßig das teuerste Angebot für Super angezeigt – einmal auf den Pfeil bei „Super“ klicken, und es erscheint das günstigste. Ebenso kann man nach den Preisen für Diesel und E10 sortieren. Über den Button rechts oben können Sie durch die Tankstellen blättern oder nach bestimmten Adressen suchen.

Angezeigt werden Tankstellen in einem Umkreis von zehn Kilometern um das Stuttgarter Stadtzentrum, teilweise also auch außerhalb des Stadtgebiets.

E10 in Stuttgart billiger als im März

Am Nachmittag sollte es möglich sein, auch Tankstellen mit E10-Preisen unter 2 Euro ausfindig zu machen – für Diesel dürfte das vorerst noch schwierig bleiben. Nach 12 Uhr dürfen die Preise gesetzlich nicht mehr erhöht werden – können aber natürlich jederzeit sinken. Im Zeitraum 7. April bis 9. April hatte sich der mittlere Preis für E10 bereits von 2,22 auf 2,11 Euro reduziert. Diesel war im Schnitt von 2,51 auf 2,31 Euro gesunken. Im Fall einer neuen Eskalation am Golf kann es aber auch schnell wieder in die andere Richtung gehen.

Wo sind Diesel, E10 und Super in Stuttgart am günstigsten?

Grund für die starken Schwankungen ist der anhaltende Konflikt im Nahen Osten. Derzeit ist die Straße von Hormus effektiv gesperrt. Die Meerenge zwischen Iran und dem Oman passieren normalerweise täglich Schiffe mit rund einem Fünftel der globalen Öltransporte. Die Straße ist die einzige Verbindung des persischen Golfs mit den Weltmeeren.

Durch den eingeschränkten Schiffsverkehr sind die Ölpreise gestiegen und sinken erst dann spürbar, wenn sich die Lage wieder völlig normalisiert. Versorgungsengpässe seien allerdings noch nicht zu befürchten, heißt es in einem Artikel des ADAC von Anfang April. Ein Blick auf die Spritpreise in Stuttgart seit 2022 fällt indes drastisch aus.

Die Preise für Sprit ändern sich auch in Stuttgart täglich. Ob bei Tankstellen von Aral, Esso, Shell oder TotalEnergies: In unseren sich ständig aktualisierenden Daten sehen Sie die derzeitigen Spritpreise und Entwicklungen immer auf einen Blick.

Den Gesamtüberblick liefern unsere Grafiken für die einzelnen Spritsorten mit stündlichen Werten. Erkennbar ist in den letzten Tagen bereits eine gewisse Abwärtstendenz mit Ausnahme des täglichen 12-Uhr-Peaks nach oben.

Seit Anfang April gilt in Deutschland eine neue Regel: Tankstellen dürfen nur noch einmal am Tag, nämlich um 12 Uhr, ihre Spritpreise erhöhen. Die Folge: Einer Berechnung des ADAC zufolge stiegen die Preise um diese Zeit deutlich – auch in Stuttgart führte die Änderung zu extremen Ausschlägen an den Zapfsäulen.

Besser morgens oder abends tanken?

Wann man jetzt tanken soll? Eher abends als morgens, hieß es vor dem Iran-Krieg stets unter Sparfüchsen. Ob das aktuell immer noch der Fall ist, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, denn die Spritpreise leiden aktuell unter Verzerrungen und starken Schwankungen. Jüngste Daten deuten darauf hin, dass es morgens etwa 2 Cent günstiger ist als abends, insbesondere in den Stunden kurz vor 12 Uhr. Um so wichtiger sind Preisvergleiche wie unten in der Kurve für Super E5 gut abzuschätzen.

Unsere Daten stammen von der staatlichen Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) und werden über den Anbieter Tankerkönig abgerufen.

E5 wesentlich teurer als E10

Für Autofahrer lohnt sich unter Umständen ein Blick in die Betriebsanweisung, denn manche Fahrzeuge vertragen auch E10 statt Super E5, womit sich derzeit etwas mehr sparen lässt als sonst üblich.

Dieser Artikel wurde mit KI-Unterstützung erstellt. Er wird regelmäßig von Redakteuren überprüft und aktualisiert.